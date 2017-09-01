Варфоломеев: «Югре» нужно было победить, после матча настроение улучшилось

Нападающий «Югры» Павел Варфоломеев, который сделал дубль в матче с «Витязем» (3:2), поделился эмоциями после победы. Ханты-мансийская команда сумела прервать серию поражений, которая длилась три матча.



«Игра была тяжёлой. Нам нужно было победить в этом матче и прервать проигрышную серию. Все ребята знали это и очень хотели победить. Пластались, ловили шайбы на себя. Очень хорошо сыграл наш вратарь. После матча настроение в команде улучшилось», — приводятся слова Варфоломеева на официальном сайте клуба.

Дубль Варфоломеева помог «Югре» одолеть «Витязь»