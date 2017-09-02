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Томас Ванек перешёл в «Ванкувер», заключив однолетний контракт на $ 2 млн

2 сентября 2017, суббота. 00:35 Хоккей

Нападающий Томас Ванек стал игроком «Ванкувер Кэнакс». Он заключил контракт на один год с зарплатой $ 2 млн, сообщается на официальном сайте клуба.

33-летний Ванек в прошедшем сезоне выступал за «Флориду Пантерз» и «Детройт Ред Уингз», провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 (17+31) очков. Всего в НХЛ на его счету 697 (333+364) баллов за результативность в 885 играх за «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс», «Миннесоту Уайлд», «Детройт» и «Флориду».

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Источник: Официальный сайт "Ванкувер Кэнакс" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
2 сентября 2017, суббота
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