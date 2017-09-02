Куликов: у «Джетс» одна из лучших линий нападения в НХЛ, главное — не пропускать

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о перспективах своей новой команды в грядущем чемпионате.

«Команды, которые выигрывают в этой лиге, много времени проводят с шайбой. Если у нас будет шайба, сопернику будет тяжело забить. Надо играть надёжно в обороне, чтобы каждый делал свою работу, полагаться и доверять друг другу. Если у нас это будет, то наша линия нападения — одна из лучших в лиге. Мы будем забивать, главное — не пропускать», — сказал Куликов в эфире клубного телевидения.