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Меньшиков: не хочу лезть в голову Скабелке, я готов приносить пользу «Авангарду»

2 сентября 2017, суббота. 08:30 Хоккей

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков прокомментировал поражение команды в матче с ЦСКА (0:3) и решение главного тренера Андрея Скабелки не ставить его в состав.

«Была первая игра с серьёзным соперником. Первый период ЦСКА здорово начал, использовал ошибку „Авангарда“, нагнетал на ворота. На второй период вышли с совершенно другим настроением, и, по моему мнению, „Авангард“ полностью перехватил инициативу, но здорово сработал Сорокин, выручил. Думаю, игроки ЦСКА сказали ему большое спасибо. Нужно было додавливать, переламывать игру, ребята создавали много моментов. Второй период был ключевым.

Ничего серьёзного не случилось, сделаем выводы. Все играли уверенно, надёжно. Тренер сказал после матча, что совершили три ошибки и пропустили два гола. Игра шла до ошибки.

Не хочу лезть тренеру в голову, это его решение не ставить меня в состав. Я знаю, что готов играть в каждом матче и приносить пользу команде. Уверен в себе и в своих силах. Буду дальше играть и будем биться за «Авангард», за команду и за болельщиков", — сказал Меньшиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК ЦСКА Андрей Скабелка Виталий Меньшиков
Новости. Хоккей
2 сентября 2017, суббота
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