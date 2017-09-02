Назаров: приезжать сейчас в «горячую» Уфу — серьёзное испытание

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился ожиданиями перед матчем с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт 3 сентября.



«Удивлён ли победой Уфы со счётом 11:3? В „Салавате Юлаеве“ собрана одна из лучших групп атаки в КХЛ, поэтому у уфимской команды в каждом матче есть реальный шанс нокаутировать любого соперника. 11 шайб — это рекорд результативности сезона, относимся к нему с уважением.



Безусловно, приезжать в такой момент в „горячую“ Уфу, да ещё без ключевого центрфорварда — это серьёзное испытание. Сейчас думаем, кем Ганзла заменить, — может быть, юным Хайруллиным. Готовимся», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» падает вниз, Капризов помогает ЦСКА побеждать «Авангард» проиграл первый матч в сезоне, а в ЦСКА уже никто не вспоминает игру со СКА.