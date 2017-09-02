Науменков: с «Авангардом» игра была агрессивной, но судьи не дали подраться

Защитник ЦСКА Михаил Науменков прокомментировал первый домашний матч и победу над «Авангардом» (3:0).

«Не знаю, почему не дошло до драки, мы уже готовы были биться друг с другом. Где-то судьи подъехали и разняли. Игра была агрессивная, «Авангард» очень хорошо двигается, бежит, закидывает шайбу. Второй период очень сложный получился, много «наелись», но, слава богу, всё хорошо закончилось. Дома всегда увереннее играешь: своя площадка, болельщики. Единственное, мне чуть-чуть показалось – было жарковато», — сказал Науменков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.