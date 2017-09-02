Нили: мы договоримся с Пастрняком, но бессмысленно торговаться себе во вред

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили рассказал о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Давидом Пастрняком.



«Я уверен, что у нас всё получится. Давид высказал предпочтение играть здесь, кажется, ему здесь нравится. Мы бы хотели, чтобы он остался с нами на максимально возможный разумный срок.



Я знаю, что когда стороны встречались ранее, то речь шла о некоторых параметрах, а также об игроках с похожими данными. Предложение было сделано, однако после этого конкретного диалога не последовало. В целом же нам бессмысленно торговаться себе во вред», – цитирует Нили официальный сайт НХЛ.

Агент Пастрняка попросит у «Бостона» восьмилетний контракт для форварда