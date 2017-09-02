Сёмин: контракт с «Соколом» не заключал, просто тренируюсь с командой

Нападающий Александр Сёмин опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что заключил контракт с красноярским «Соколом», выступающем в ВХЛ.
«Нет, контракт с «Соколом» я не заключал, просто продолжаю тренироваться с командой», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
33-летний нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "-2". По завершении сезона контракт с ним не был продлён.
Сёмин: мне есть что доказывать, хочу ещё раз побороться за кубок Гагарина
Александр Сёмин не собирается заканчивать с хоккеем и обещает вернуться на свой уровень.