Бержерон: надеюсь, что лучше начну чемпионат, хочу снова играть в свой хоккей

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон рассказал о своём восстановлении после травмы.



«Я всё ещё восстанавливаюсь, но буду полностью готов к началу сборов. Чувствую себя хорошо. Кое-что мне ещё нельзя делать, но в целом со мной всё в порядке. Это касается занятий на льду и в зале. Я точно знаю, что буду полностью здоров к началу лагеря.



Надеюсь, что лучше начну чемпионат. Я хочу снова играть в свой хоккей. Всегда хочется добиться большего, лучше играть в нападении, лучше обороняться, прибавлять во всех компонентах игры», — цитирует Бержерона официальный сайт лиги.

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