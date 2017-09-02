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Бержерон: надеюсь, что лучше начну чемпионат, хочу снова играть в свой хоккей

2 сентября 2017, суббота. 11:36 Хоккей

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Я всё ещё восстанавливаюсь, но буду полностью готов к началу сборов. Чувствую себя хорошо. Кое-что мне ещё нельзя делать, но в целом со мной всё в порядке. Это касается занятий на льду и в зале. Я точно знаю, что буду полностью здоров к началу лагеря.

Надеюсь, что лучше начну чемпионат. Я хочу снова играть в свой хоккей. Всегда хочется добиться большего, лучше играть в нападении, лучше обороняться, прибавлять во всех компонентах игры», — цитирует Бержерона официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Патрис Бержерон
Новости. Хоккей
2 сентября 2017, суббота
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