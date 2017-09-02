Бутчер: думаю, я готов к НХЛ, мне нравится работа тренера «Нью-Джерси»

Новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Уилл Бутчер поделился ожиданиями от сезона-2017/18. В сезоне-2016/17 Бутчер выиграл приз лучшему игроку студенческого хоккея США.



«Я думаю, что готов к НХЛ. Всегда есть вещи, над которыми ещё нужно работать и которым можно учиться, и именно поэтому я выбрал Нью-Джерси. Мне нравится, как тренер Хайнс и вся команда подходят к процессу развития молодых игроков. Если мне посчастливится пробиться в основной состав, они будут помогать мне расти вместо того, чтобы бросать в самое пекло», — цитирует Бутчера официальный сайт лиги.

Бутчер: я готов к тому, чтобы играть в НХЛ