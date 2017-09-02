Генменеджер «Джетс»: Куликов всё ещё сравнительно молод

Генеральный мененджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф поделился мнением о защитнике Дмитрии Куликове, с которым летом был подписан контракт.



«Куликов всё ещё сравнительно молод, поскольку он начал играть в НХЛ ещё подростком. Мы знаем, что прошлый сезон он провёл с травмой и надеемся, что у нас он снова станет тем игроком, который помог „Флориде“ в плей-офф в 2016-м и был одним из их лучших защитников в кубковых матчах», — приводит слова Чевелдэйоффа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Куликов: у «Джетс» одна из лучших линий нападения в НХЛ, главное — не пропускать