Хишир: я с малых лет болел за Федерера, а теперь он лестно отзывается обо мне

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир, выбранный под первым номером драфта-2017, прокомментировал высокую оценку своего потенциала от легендарного теннисиста Роджера Федерера. Хишир стал первым швейцарцем, который стал лидером драфта.



«Очень здорово слышать такие слова от Роджера. Я с малых лет болел за Роджера, а теперь он лестно отзывается обо мне. Это нечто особенное. Надеюсь, что в скором времени мне удастся посмотреть на его игру», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Федерер: в Швейцарии счастливы, что у нас появился Хишир, это невероятный талант