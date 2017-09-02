Сошников: Мэттьюс 1997 года рождения, а ведёт себя как 30-летний мужик

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Сошников поделился мнением о своём партнёре по команде, форварде Остоне Мэттьюсе.



«Что удивляет, Мэттьюс же 1997 года рождения. Но ведёт себя как 30-летний мужик. Большой профессионал. Спокойный, хладнокровный. А в жизни Остон — простой парень. Всегда может пошутить, подколоть. Ни разу за год не видел, чтобы он сорвался или сделал что-то нехорошее.



Удивляет то, как Бэбкок живёт хоккеем. Человек уже выиграл всё, что можно. Но он до сих пор приходит на работу в шесть утра. Собирает всех тренеров, своих помощников. Весь штаб спозаранку уже на стадионе. Расписывают тренировки, разбирают видео. И каждый день у Майка какие-то новые идеи», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Сошников: я сильно поменял стиль, чтобы оставаться в составе «Торонто»