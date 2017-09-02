Скаут сборной России: переход «Амура» на канадскую площадку — мировая тенденция

Скаут сборной России Сергей Федотов поделился мнением о переходе «Амура» на канадский размер домашней площадки.



«Мне хочется верить, что это стратегическое решение хабаровчан с прицелом на будущее. Хабаровчанам за всё время присутствия в КХЛ по понятным причинам было очень трудно комплектовать состав «звёздами», и теперь, возможно, благодаря соответствующей манере игры на узкой площадке «Амур» сможет брать львиную долю очков в «домашних» матчах.



Лично я всегда был сторонником канадского формата. Если бы это зависело от меня, я перевёл бы весь мировой хоккей на ширину 26 метров. Причём дело не только в ширине, но и в закруглениях бортов. В общем, мне канадский вариант нравится гораздо больше европейского», — цитирует Федотова официальный сайт «Амура».

Домашняя арена «Амура» перейдёт на канадский формат площадки