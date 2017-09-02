Михаил Сидоров о матче с «Сочи»: раненый зверь опасен вдвойне

Защитник казанского «Ак Барса» Михаил Сидоров поделился ожиданиями от домашнего матча с хоккейным клубом «Сочи», который начнётся сегодня, 2 сентября, в 17:00 по московскому времени.



«Раненый зверь опасен вдвойне. Будем стараться выложиться на сто процентов. Выйти и показывать такую же хорошую игру, как в предыдущих матчах. Возможно, в составе будут изменения, но это никак не должно повлиять на нас. Безусловно, постараемся сыграть на ноль – такое стремление есть всегда», — приводит слова Сидорова официальный сайт клуба.

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