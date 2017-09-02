Кожевников: Сёмин – забивающий игрок, в КХЛ сейчас таких мало

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Александр Сёмин, находящийся сейчас без контракта, может пригодиться многим клубам КХЛ.



«В прошлом сезоне от Сёмина ждали намного большего. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, но он мог бы усилить многие клубы. Думаю, что у него есть желание играть. Александр – большой мастер, забивающий игрок, он отдаёт и забивает. Ему надо найти правильных партнёров, чтобы те выводили его на бросок. Последний год он играл в качестве распасовщика. Александр может и в пас играть, но он – забивающий игрок, а таких у нас мало», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Сёмин: контракт с «Соколом» не заключал, просто тренируюсь с командой