Ванек: «Ванкуверу» нужен человек, умеющий забивать, я справлюсь с этим

Нападающий Томаш Ванек прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Ванкувер Кэнакс».



«Конечно, в прошлом году в „Ванкувере“ играли не так, как хотели. Но в этой лиге все может быстро измениться. Я разговаривал с Трэвисом Грином (генеральный менеджер. — «Чемпионат») и Джимом Беннингом. Им нужен человек, умеющий забивать. Думаю, справлюсь с этой задачей.



Игра в большинстве? Это один из аспектов игры, на которых я специализируюсь. Считаю, по-прежнему хорошо играю под воротами, могу подставить клюшку, прочитать соперника, найти свободное место. Поэтому надеюсь, что буду играть в большинстве", — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Томас Ванек перешёл в «Ванкувер», заключив однолетний контракт на $ 2 млн