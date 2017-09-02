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Марун: думаю, Драйзайтля недооценивают, потому что рядом с ним всегда Макдэвид

2 сентября 2017, суббота. 17:50 Хоккей

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Патрик Марун поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

«Мы не должны рассчитывать только на повтор результата прошлого сезона. Мы должны хорошо стартовать, показать, на что способны, играть уверенно, напористо, как и положено хорошей команде. Мне кажется, все с нетерпением ждут нового сезона. Мы уверены в себе и знаем, как должны играть, чтобы снова пробиться в плей-офф.

Думаю, Леона недооценивают, потому что рядом с ним всегда Коннор. В прошлом году они оба помогли мне. Они видят в игре то, что остаётся незамеченным другими. Я старался делать своё дело, играть жёстко, идти на ворота в расчёте, что смогу сыграть на добивании», — цитирует Маруна официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Эдмонтон Ойлерз
Новости. Хоккей
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