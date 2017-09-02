Лехтеря: с нетерпением жду нового сезона, потому что хочу всё начать заново

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря рассказал, почему прошедший чемпионат ему не совсем удался.



«В ходе чемпионата я не раз чувствовал, что выбился из сил. Сложно было поддерживать высокий уровень игры. Было слишком много взлётов и спадов. После сезона я решил изменить систему подготовки. Мне кажется, что сейчас я нахожусь в лучшей форме и чувствую себя уверенно.



Я с нетерпением жду нового сезона, потому что хочу всё начать заново, — сказал Лехтеря. — Там меня не знают, и я смогу начать всё с чистого листа. Это радует. Я чувствую себя моложе», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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