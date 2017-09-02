Как стало известно «Чемпионату», нападающий Николай Жердев дебютирует за «Нефтехимик» в матче с «Салаватом Юлаевым», который состоится в Уфе 3 сентября. Также впервые после сезона-2011/12 сыграет за нижнекамскую команду её воспитанник Эмиль Галимов, перешедший из «Локомотива» и залечивший травму.

32-летний Жердев в прошедшем сезоне выступал за «Торпедо». Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав в общей сложности 29 (8+21) очка. 25-летний Галимов сыграл 46 матчей за «Локомотив» и отметился 10 (5+5) баллами за результативность.