«Торпедо» — СКА: Дацюк забросил шайбу, застав врасплох Галимова

Нападающий СКА Павел Дацюк забросил красивую шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», который проходит в Нижнем Новгороде.

В третьем периоде при игре в большинстве Дацюк получил шайбу, находясь за воротами, молниеносно выкатился на пятачок и застал врасплох Станислава Галимова, который стоял и не успел занять позицию.

В матче «Торпедо» — СКА идёт третий период, «армейцы» ведут со счётом 3:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Видео гола Дацюка также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.