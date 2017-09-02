Барков: следил за Дадоновым в КХЛ, он серьёзно поможет «Флориде»

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков считает, что Евгений Дадонов, который летом подписал с клубом трёхлетний контракт, поможет команде.

«Я очень чётко представляю себе, каким игроком является Дадонов. Я пристально следил за ним в матчах КХЛ и на международных турнирах. Он потрясающе сыграл на чемпионате мира. Здорово, что он придёт к нам, это должно серьёзно нам помочь. Дадонов был одним из лучших свободных агентов на рынке. Тот факт, что он решил ехать во Флориду, многое говорит о нашей команде», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.