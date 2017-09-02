«Северсталь» прервала серию поражений, обыграв дома «Локомотив»

«Северсталь» одержала первую победу в сезоне, переиграв «Локомотив» на домашней площадке. Встреча завершилась со счётом 3:2, череповчане прервали серию поражений, которая длилась четыре матча.

СКА проиграет «Торпедо»! Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Когда-то же это должно случиться, а Нижний Новгород – подходящее место.

Уже на первой минуте Дмитрий Кагарлицкий вывел «сталеваров» вперёд, однако вскоре Александр Кадейкин восстановил равенство. Максим Рыбин на 13-й минуте сделал счёт 2:1, а во втором периоде Евгений Монс увеличил преимущество хозяев. В третьей двадцатиминутке Даниил Апальков сократил отставание, но сравнять счёт «Локомотив» не смог.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.