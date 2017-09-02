Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Спартаку» по буллитам

«Спартак» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:0 Б. Команда Горди Дуайера пока не выиграла ни одного матча в новом сезоне, серия поражений длится пять игр.

В основное и дополнительное время команды не смогли поразить ворота соперника. Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающую шайбу забросил Игорь Мирнов.

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