«Торпедо» отыгралось с 1:3 в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам

СКА одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:3 Б.

СКА проиграет «Торпедо»! Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Когда-то же это должно случиться, а Нижний Новгород – подходящее место.

Счёт в матче в первом периоде открыл Вячеслав Кулёмин, однако «армейцы» вскоре отыгрались благодаря голу Александра Барабанова в большинстве. Во второй двадцатиминутке Илья Ковальчук вывел гостей вперёд, а в заключительной трети Павел Дацюк забросил третью шайбу в ворота Станислава Галимова, отличившись в численном преимуществе. Денис Баранцев наказал соперника за удаление, а Геннадий Столяров сравнял счёт. В овертайме шайб заброшено не было, а в буллитах сильнее оказались гости, решающий бросок нанёс Никита Гусев.

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