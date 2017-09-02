175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин получил травму

2 сентября 2017, суббота. 20:11 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин получил травму. Об этом сообщил главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов после матча с ХК «Сочи» (0:5), в котором Малыхин не принимал участия.

«Фёдор Малыхин сегодня не играл? У него травма», — приводятся слова Билялетдинова на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в четырёх матчах, забросил две шайбы, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «+2», проводя на площадке в среднем 14 минут 34 секунды за игру.

ХК «Сочи» разгромил «Ак Барс» и нанёс казанцам первое поражение в сезоне
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Фёдор Малыхин Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
2 сентября 2017, суббота
21:48 Азеведу: «Ак Барс» был не готов к матчу и пропустил лёгкие шайбы
21:34 Озолиньш: рижское «Динамо» упало, но вопрос в том, встанет или останется лежать
21:27 Охтамаа: поражение от «Сочи» не ударит по уверенности «Ак Барса»
21:18 Гулявцев: может, Дацюка и хотелось бы в «Северстали», но те, кто есть, — молодцы
21:11 В. Воробьёв: Артюхин провёл всего вторую игру за «Динамо», но выглядит неплохо
21:10 Кудашов: «Локомотив» провёл худшую игру, был какой-то хаос в обороне и атаке
21:04 Знарок: обидно, что СКА отдал очки, ведя в счёте 3:1
21:04 Скудра: «Торпедо» не бросило играть, и боженька наградил нас одним очком
21:01 Ткачёв: поражение от «Сочи» показало слабые стороны «Ак Барса»
20:45 Коробов: у «Динамо» Мн началась «трясогузка», не знаем, что делать с шайбой
20:45 Билялетдинов: «Ак Барсу» надо спокойно разобраться в причинах и сделать выводы
20:32 Комаров: настрой у игроков «Спартака» был запредельный, но не получилось забить
20:30 Д. Калинин: «Динамо» строго играло в обороне, на буллитах повезло «Спартаку»
20:29 Хохлачёв: «Спартак» постарается нанести СКА первое поражение в сезоне
20:29 Дуайер: минское «Динамо» сыграло отличный матч, но нужно забивать голы
20:24 Рэпер ST, бургеры «Спартака» и акробатки в шпагате. Фото «Спартак» — «Динамо» Мн
20:18 Епанчинцев: Радил получил сотрясение, не узнавал врачей и тренеров
20:11 Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин получил травму
20:04 С. Зубов: игроки ХК «Сочи» были злыми, хотели больше, чем в матче с «Салаватом»
19:55 «Торпедо» отыгралось с 1:3 в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам
19:47 Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Спартаку» по буллитам
19:44 Бесчастных: «Тосно» тренируется в Москве, поэтому нахожу время на Ночную лигу
19:32 «Северсталь» прервала серию поражений, обыграв дома «Локомотив»
19:32 Барков: следил за Дадоновым в КХЛ, он серьёзно поможет «Флориде»
19:31 Дубль Тарасова помог московскому «Динамо» одержать крупную победу в Риге
19:23 ХК «Сочи» разгромил «Ак Барс» и нанёс казанцам первое поражение в сезоне
19:19 «Торпедо» — СКА: Дацюк забросил шайбу, застав врасплох Галимова
19:10 Николай Жердев дебютирует за «Нефтехимик» в матче с «Салаватом»
18:55 «Динамо» Рига — «Динамо» Москва: Зиле подрался с Комаровым
18:43 Лехтеря: с нетерпением жду нового сезона, потому что хочу всё начать заново
18:28 Евгений Артюхин забросил первую шайбу за московское «Динамо»
18:13 Бахмутов: в НХЛ будет прибавление, мы перекроем рекорд прошлого сезона
17:50 Марун: думаю, Драйзайтля недооценивают, потому что рядом с ним всегда Макдэвид
17:14 «Торпедо» — СКА: защитник гостей Чудинов получил «5+20» за удар в голову
17:12 Ванек: «Ванкуверу» нужен человек, умеющий забивать, я справлюсь с этим
16:45 Экблад: ЛГБТ-спортсмены, вы удивитесь, как много людей готовы вас понять
16:39 Кожевников: Сёмин – забивающий игрок, в КХЛ сейчас таких мало
16:22 СКА — «Торпедо»: Андрей Алтыбармакян проведёт первый матч в КХЛ
15:54 Михаил Сидоров о матче с «Сочи»: раненый зверь опасен вдвойне
15:40 Скаут сборной России: переход «Амура» на канадскую площадку — мировая тенденция
15:12 Сошников: Мэттьюс 1997 года рождения, а ведёт себя как 30-летний мужик
14:45 Шеро: контракт с Бутчером демонстрирует направление политики «Нью-Джерси»
14:10 Треливинг: не знаю, откуда взялись слухи об интересе «Калгари» к Ягру и Игинле
13:38 Хишир: я с малых лет болел за Федерера, а теперь он лестно отзывается обо мне
13:07 Бадюков: ЦСКА нужно учиться терпеть, с «Авангардом» были провалы в обороне
Все новости RSS
Партнерский контент