Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин получил травму. Об этом сообщил главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов после матча с ХК «Сочи» (0:5), в котором Малыхин не принимал участия.

«Фёдор Малыхин сегодня не играл? У него травма», — приводятся слова Билялетдинова на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в четырёх матчах, забросил две шайбы, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «+2», проводя на площадке в среднем 14 минут 34 секунды за игру.