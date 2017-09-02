Д. Калинин: «Динамо» строго играло в обороне, на буллитах повезло «Спартаку»

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0 Б).

«Немножко становится нелегко в сезоне, шесть матчей за 12 дней, но ничего страшного. Все примерно в одних условиях. «Динамо» старалось строго играть в обороне, на буллитах повезло нам больше. Сейчас, видимо, нас прорвало по сравнению с летом, когда не могли реализовать эти броски. В матче со СКА нет ничего особенного, обычный матч. Понятно, что чемпион, настрой будет хороший», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.