Комаров: настрой у игроков «Спартака» был запредельный, но не получилось забить

Форвард «Спартака» Виктор Комаров прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, хотелось выиграть в основное время. Настрой был запредельный, но не получилось забить. Играли хорошо, в том числе в обороне. Никита Беспалов просто вышел на свою работу и сделал её. Хотелось больше выиграть на старте сезона, сейчас восемь очков, в принципе неплохо. У СКА надо выигрывать, все матчи важные», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.