Билялетдинов: «Ак Барсу» надо спокойно разобраться в причинах и сделать выводы

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» (0:5).



«Мы играли не так, как мы должны играть. Надо спокойно разобраться в причинах и сделать выводы. Почему Галиев растворился в регулярном чемпионате? Пока разбираемся.



Я считаю, что в этой домашней серии мы играли неплохо. Команда играла на хорошем подъёме, с желанием хорошим. Даже когда пропускали первыми, возвращались в игру, забивали, выигрывали. Сегодня надо просто разобраться спокойно и делать выводы. В целом неплохо. То, что должны делать, мы будем продолжать делать, будем улучшать свою игру, будем работать. У Ткачёва не идёт игра? Ошибаются все. Думаю, есть время поправить свою игру, что он и делает», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

ХК «Сочи» разгромил «Ак Барс» и нанёс казанцам первое поражение в сезоне