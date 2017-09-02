Скудра: «Торпедо» не бросило играть, и боженька наградил нас одним очком

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от матча со СКА, в котором его подопечные уступили со счётом 3:4 Б.



«Приятно играть с таким противником, но неприятно проигрывать дома. Тем не менее при счёте 1:3 мы в первый раз раскрепостились, начали больше и лучше двигаться, играть более агрессивно. До этого мало играли с шайбой, много оборонялись. Кончено, очень мощно играл СКА. Хорошо, не бросили играть, и боженька наградил нас за это одним очком. Надо делать определённые выводы, в матчах с таким соперником получаем много информации. Будем готовиться к следующим матчам.

У нас не получилось показать того, что мы хотели увидеть с первых минут. Сыграть более активно не всегда получается. Это зависит не только от своей команды, но и от соперника. СКА здорово держал шайбу, играл в пас. Мы много играли без шайбы. Если первый период ещё был более или менее, то во втором хотели форсировать, начали совершать много потерь, поэтому проиграли и полностью провалили второй период. Знаете психологию: когда результат давит, если немножко меньше мастерства и опыта, то это видно. В конце было понятно, что не много шансов, попросили ребят просто сделать свою работу, они раскрепостились, игра пошла, зацепились, почувствовали, смена за сменой наложилась, и нам удалось забить.



Замена вратаря? Было видно, что Стас Галимов немного подсел, если честно. И Ванька Лисутин не играл ещё в «регулярке». Мы его готовим, и это был хороший момент для него — почувствовать игру, поэтому сделали замену, чтобы встряхнуть команду», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.