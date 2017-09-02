Знарок: обидно, что СКА отдал очки, ведя в счёте 3:1

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги матча с «Торпедо», в котором его подопечные одержали победу со счётом 4:3 Б.

«Торпедо» отыгралось с 1:3 в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам

«Хорошая игра. Сегодня играли с очень хорошо обученной командой. Конечно, жалко, обидно отдавать очки при счёте 3:1. Но получилось так, как получилось.



Дебют Алтыбармакяна? Вроде неплохо отыграл, в принципе, сделал свою работу. Молодой парень, первый раз играл. У него было определённое волнение, но выполнил свои функции. Надеюсь, в будущем будет играть ещё лучше.



Почему выпустил Шестёркина на буллиты? У нас есть тренер вратарей, который решает такие моменты.

Cомнений во втором голе не было, я знал, что был гол. Нам сверху сказали, что вроде как зона была, и мы начали решать, брать просмотр или нет. Потом мы начали просматривать, нам уже сказали, что был гол», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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