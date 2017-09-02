В. Воробьёв: Артюхин провёл всего вторую игру за «Динамо», но выглядит неплохо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над рижскими одноклубниками (5:1).

«Первая игра на выезде, серия будет тяжёлой, но мы хорошо подготовились. Многое получалось, хорошо реализовали большинство. Всё равно матч получился нервозный, мы знаем, как тяжело играть в Риге. Всех ребят и болельщиков — с победой.

Женя проводит всего вторую игру, но выглядит неплохо. У нас вообще новая команда, много молодых ребят, несколько новичков на подходе. Будем бороться. Хочу сказать, что доволен отношением всех ребят к делу. В современном хоккее игра в неравенстве играет огромную роль, и я рад, что этот важный выезд начали с победы и взяли три очка", — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Дубль Тарасова помог московскому «Динамо» одержать крупную победу в Риге

Видео первого гола Артюхина в составе «Динамо» также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.