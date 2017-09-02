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Гулявцев: может, Дацюка хотелось бы в «Северстали», но те, кто есть, — молодцы

2 сентября 2017, суббота. 21:18 Хоккей

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 3:2.

«Мы сегодня хорошо настраивались. После тяжёлой поездки нам нужны были очки, нужна была победа, чтобы психологически команда поверила. Здорово начали игру, второй период тоже был за нами. В третьем „Локомотив“ добавил, мы попросили больше сконцентрироваться на обороне, так как играли в три пары. Ребята выстояли, броски в створ ворот старались ловить на себя. Довели матч до победы. Хочу поблагодарить ребят за хорошую самоотдачу, также спасибо нашим болельщикам. Если так будет каждый матч, команда будет летать.

На выезде было четыре поражения, но команда показывала хороший хоккей. Нам не хватало голов, нацеленности на ворота, которая была сегодня. Работали в этом направлении. Голов было не много, но достаточно.

Та ли сейчас команда, которую я представлял перед началом сезона? Всегда хочется чего-то лучшего, но, как говорят, твоя команда — самая лучшая. Кто есть, те ребята работают, молодцы. Может быть, Павла Дацюка хотелось бы, ещё кого-нибудь. Тем не менее есть команда, и она будет играть в сезоне», — сказал Гулявцев на пресс-конференции.

«Северсталь» прервала серию поражений, обыграв дома «Локомотив»

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Северсталь Александр Гулявцев Павел Дацюк
Новости. Хоккей
2 сентября 2017, суббота
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