Озолиньш: рижское «Динамо» упало, но вопрос в том, встанет или останется лежать

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал поражение в матче с московскими одноклубниками со счётом 1:5.



«Результат — результатом. Споткнулись, упали. Вопрос в том, встанем мы или останемся лежать. Можно искать причины этих падений, но сейчас важнее найти решение. Перед третьим периодом сказал команде, что есть чувство ответственности за свою игру, за игру команды и перед болельщиками, которые пришли нас поддержать. До конца игры нужно бороться и играть, будто счёт 0:0. Игра в большинстве — это один из элементов, которые нужно улучшать, сейчас она не даёт желаемых результатов. Надо бросать — без бросков очень трудно создавать моменты», — передаёт слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

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