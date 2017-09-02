Паршин: Дацюк случайных голов не забивает, он всё сделал так, как хотел

Нападающий «Торпедо» Денис Паршин прокомментировал поражение в матче со СКА со счётом 3:4 Б.



«Считаю, что играли мы неважно. Но даже при такой игре набрали одно очко, а могли и больше. Сложно сказать, можно ли занести этот матч в актив. Повторюсь, при такой неудачной игре одно очко для нас — как бонус. Предстоит детальный разбор этого матча. Почему прибавили при счёте 1:3? Тут всё в комплексе: тренер нашел правильные слова, трибуны погнали…

Гол Дацюка был случайным? Мне кажется, Дацюк случайных голов не забивает. Всё сделал так, как хотел», — цитирует Паршина пресс-служба клуба.

«Торпедо» отыгралось с 1:3 в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам

Видео гола Дацюка можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.