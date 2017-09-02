Ландер: игра с ХК «Сочи» станет для «Ак Барса» уроком, мы сделаем нужные выводы

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» со счётом 0:5.

«То, что мы не реализовали большинство, — одна из главных причин, почему мы проиграли сегодня. У нас мало что получалось в большинстве. Передачи не проходили, не удавалось разыгрывать шайбу. Мы обязательно соберёмся и разберём ошибки. Сделаем выводы, чтобы сыграть по-другому в следующем матче. Нам нужно играть лучше.

Я бы не сказал, что были проблемы с настроем после четырёх побед подряд, нам не было тяжело настраиваться. Хорошие моменты были, особенно в первом периоде, но мы их не реализовали. Впереди длинный сезон. Показывать идеальную игру в каждом матче тяжело. Трудно обойтись без спадов. Эта игра станет для нас уроком, мы сделаем нужные выводы. Она уже закончена. Нужно двигаться дальше», — цитирует Ландера пресс-служба клуба.