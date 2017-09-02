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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

2 сентября 2017, суббота. 22:27 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Итоги дня КХЛ:«Сочи» воскрес после 3:11! «Ак Барсу» не поздоровилось
«Салават Юлаев» снова подложил свинью «Ак Барсу».

Павел Дацюк (СКА)

Видео гола Дацюка можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Александр Кадейкин («Локомотив»)

Видео гола Кадейкина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Евгений Монс («Северсталь»)

Видео гола Монса можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Северсталь ХК СКА Александр Кадейкин Евгений Монс Павел Дацюк Опрос
Новости. Хоккей
2 сентября 2017, суббота
22:40 С. Костицын: «Торпедо» играло робко, но при 1:3 смогло перестроиться
22:27 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:23 Ландер: игра с ХК «Сочи» станет для «Ак Барса» уроком, мы сделаем нужные выводы
22:15 Паршин: Дацюк случайных голов не забивает, он всё сделал так, как хотел
21:48 Азеведу: «Ак Барс» был не готов к матчу и пропустил лёгкие шайбы
21:34 Озолиньш: рижское «Динамо» упало, но вопрос в том, встанет или останется лежать
21:27 Охтамаа: поражение от «Сочи» не ударит по уверенности «Ак Барса»
21:18 Гулявцев: может, Дацюка и хотелось бы в «Северстали», но те, кто есть, — молодцы
21:11 В. Воробьёв: Артюхин провёл всего вторую игру за «Динамо», но выглядит неплохо
21:10 Кудашов: «Локомотив» провёл худшую игру, был какой-то хаос в обороне и атаке
21:04 Знарок: обидно, что СКА отдал очки, ведя в счёте 3:1
21:04 Скудра: «Торпедо» не бросило играть, и боженька наградил нас одним очком
21:01 Ткачёв: поражение от «Сочи» показало слабые стороны «Ак Барса»
20:45 Коробов: у «Динамо» Мн началась «трясогузка», не знаем, что делать с шайбой
20:45 Билялетдинов: «Ак Барсу» надо спокойно разобраться в причинах и сделать выводы
20:32 Комаров: настрой у игроков «Спартака» был запредельный, но не получилось забить
20:30 Д. Калинин: «Динамо» строго играло в обороне, на буллитах повезло «Спартаку»
20:29 Хохлачёв: «Спартак» постарается нанести СКА первое поражение в сезоне
20:29 Дуайер: минское «Динамо» сыграло отличный матч, но нужно забивать голы
20:24 Рэпер ST, бургеры «Спартака» и акробатки в шпагате. Фото «Спартак» — «Динамо» Мн
20:18 Епанчинцев: Радил получил сотрясение, не узнавал врачей и тренеров
20:11 Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин получил травму
20:04 С. Зубов: игроки ХК «Сочи» были злыми, хотели больше, чем в матче с «Салаватом»
19:55 «Торпедо» отыгралось с 1:3 в третьем периоде, но уступило СКА по буллитам
19:47 Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Спартаку» по буллитам
19:44 Бесчастных: «Тосно» тренируется в Москве, поэтому нахожу время на Ночную лигу
19:32 «Северсталь» прервала серию поражений, обыграв дома «Локомотив»
19:32 Барков: следил за Дадоновым в КХЛ, он серьёзно поможет «Флориде»
19:31 Дубль Тарасова помог московскому «Динамо» одержать крупную победу в Риге
19:23 ХК «Сочи» разгромил «Ак Барс» и нанёс казанцам первое поражение в сезоне
19:19 «Торпедо» — СКА: Дацюк забросил шайбу, застав врасплох Галимова
19:10 Николай Жердев дебютирует за «Нефтехимик» в матче с «Салаватом»
18:55 «Динамо» Рига — «Динамо» Москва: Зиле подрался с Комаровым
18:43 Лехтеря: с нетерпением жду нового сезона, потому что хочу всё начать заново
18:28 Евгений Артюхин забросил первую шайбу за московское «Динамо»
18:13 Бахмутов: в НХЛ будет прибавление, мы перекроем рекорд прошлого сезона
17:50 Марун: думаю, Драйзайтля недооценивают, потому что рядом с ним всегда Макдэвид
17:14 «Торпедо» — СКА: защитник гостей Чудинов получил «5+20» за удар в голову
17:12 Ванек: «Ванкуверу» нужен человек, умеющий забивать, я справлюсь с этим
16:45 Экблад: ЛГБТ-спортсмены, вы удивитесь, как много людей готовы вас понять
16:39 Кожевников: Сёмин – забивающий игрок, в КХЛ сейчас таких мало
16:22 СКА — «Торпедо»: Андрей Алтыбармакян проведёт первый матч в КХЛ
15:54 Михаил Сидоров о матче с «Сочи»: раненый зверь опасен вдвойне
15:40 Скаут сборной России: переход «Амура» на канадскую площадку — мировая тенденция
15:12 Сошников: Мэттьюс 1997 года рождения, а ведёт себя как 30-летний мужик
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