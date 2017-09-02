Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Итоги дня КХЛ:«Сочи» воскрес после 3:11! «Ак Барсу» не поздоровилось «Салават Юлаев» снова подложил свинью «Ак Барсу».

Павел Дацюк (СКА)

Видео гола Дацюка можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Александр Кадейкин («Локомотив»)

Видео гола Кадейкина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Евгений Монс («Северсталь»)

Видео гола Монса можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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