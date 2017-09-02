С. Костицын: «Торпедо» играло робко, но при 1:3 смогло перестроиться

Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын прокомментировал поражение от СКА со счётом 3:4 Б.



«Мы неплохо начали матч, повели в счёте. А затем действовали как-то робко, много играли без шайбы. Особенно это касается второго периода. Но когда уже уступали — 1:3, смогли перестроиться и заиграли в свою игру. Стали больше держать шайбу, атаковать.

Не думаю, что при счёте 1:3 соперник уверовал в победу и сбавил обороты. Просто мы смогли прибавить и переломить ход игры. Чаще доставляли шайбу в зону соперника.



Следующий соперник — московское «Динамо». По сравнению с прошлым сезоном, это уже совсем другая команда, именно поэтому довольно сложно что-то о ней сказать. Я не видел последних игр динамовцев. Хотя, конечно, мы детально разберём соперника перед матчем", — цитирует Костицына пресс-служба клуба.