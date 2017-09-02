Монс: была чуйка, что в матче с «Локомотивом» у меня появится момент для гола

Нападающий «Северстали» Евгений Монс прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (3:2).

«Считаю, мы полностью выполнили установку тренера. Здорово сыграли дома. После наших неудач на выезде не ожидали, что придёт полный дворец. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы сегодня выложились на полную и, считаю, победили заслуженно. Думаю, эта игра добавит нам уверенности. Мы бились и в предыдущих матчах, но нам это не приносило побед. А сегодня, думаю, мы заслуженно выиграли.

В эпизоде с моим голом Виталий Вишневский отдал мне шайбу перед входом в зону. Я почувствовал, что защитник ярославцев спустился ближе к воротам, и решил, что не нужно ехать к борту, а надо попробовать вылезти на ближнюю штангу. Вратарь, видимо, не ожидал этого, и получилась каверзная шайба. Была сегодня чуйка, что появится момент для гола. Так и получилось.



Где моя борода? Это просто смена имиджа. Тренер попросил, и я согласился на такие изменения", — цитирует Монса пресс-служба клуба.

«Северсталь» прервала серию поражений, обыграв дома «Локомотив»

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