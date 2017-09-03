Карсумс: надеюсь, КХЛ поможет игрокам «Динамо» вернуть долги по зарплате

Нападающий московского «Динамо» Мартиньш Карсумс выразил надежду, что КХЛ поможет игрокам клуба добиться погашения долгов.



«Зарплату задерживали каждые два месяца, но всегда выплачивали. В прошлом году тоже были задержки, но в итоге ничего не выплатили. Теперь у „Динамо“ новая организация, руководство и спонсоры. Они пообещали, что всё будет в порядке, так и есть.



Будем надеяться, что мы сможем вернуть деньги. Сейчас долг висит в воздухе. Мы надеемся, что КХЛ нам поможет.



Команда сильно изменилась, многие игроки ушли в другие клубы. Пришли новые ребята из ВХЛ, но они молодцы, уже показали, что готовы к такому уровню», — цитирует Карсумса Sportacentrs.

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