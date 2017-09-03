Овечкин и Леонсис сделали пожертвование в помощь пострадавшим от урагана в США

Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал пожертвование в помощь пострадавшим от урагана «Харви» в штатах Техас и Луизиана, сообщает RMNB.

«Харви» стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган «Катрина», который привёл к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане. По предварительным данным, число жертв составляет 44 человека.

Овечкин внёс неназванную сумму в фонд Красного креста, чтобы сделать свой вклад в оказание помощи пострадавшим. Также значительное пожертвование сделал владелец столичного клуба Леонсис.