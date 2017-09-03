Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход предстоящих матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 3 сентября, в котором состоятся сразу восемь встреч.
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»;
«Автомобилист» — «Адмирал»;
«Металлург» Магнитогорск — «Барыс»;
«Трактор» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Лада» — «Амур»;
ЦСКА — «Сибирь»;
«Витязь» — «Авангард»;
«Слован» — «Югра».
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