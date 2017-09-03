Уилер: нет приичн, почему «Виннипег» не может выйти на новый уровень

Капитан канадской команды Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Блэйк Уилер поделился ожиданиями от сезона-2017/18.



«В новом сезоне мы должны выйти в плей-офф, просто обязаны. Нет никаких причин, почему мы не можем выйти на новый уровень. Когда мы соберёмся, то выясним, как нам нужно играть, чтобы добиваться побед. С одной стороны, это связано с повышением результативности, с другой – с тем, чтобы лучше играть перед своими воротами», – передаёт слова Уилера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Генменеджер «Джетс»: Куликов всё ещё сравнительно молод