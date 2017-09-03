Шикин: надеюсь, все понимают, что мы не настолько уступаем в классе «СЮ»

Вратарь ХК «Сочи» Дмитрий Шикин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Как противостоять «Ак Барсу»? Здесь нет особых секретов на самом деле. Надо выходить и показывать свой максимум. Есть тренер, есть игровое задание, которого надо чётко придерживаться. А так смотрели видео, говорили по тактике. В хоккей играют люди, а не деньги, не имена, а команда. То, что, например, случилось в Уфе – недоразумение, надеюсь, все понимают, что мы не настолько уступаем в классе тому же «Салавату».



Главные итоги матча? Выиграли – самое главное. Сыграли по установке, так, как нам и говорили. Без провалов, когда 2 в 1, 1 в 0, не было такого. Все играли друг за друга, на команду, давили в атаке, ловили на себя, благодарен пацанам за «сухарь», — цитирует игрока «Бизнес online».

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