Хэйс: обмен Степана? Сказал себе: «Это отличная возможность, никаких сожалений»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Хэйс поделился ожиданиями от сезона-2017/18. По мнению хоккеиста, с уходом Дерека Степана у него появилась возможность стать игроком топ-звена команды из Нью-Йорка.



«Когда я узнал об обмене Степана, то сказал: «Это отличная возможность, никаких сожалений». Пришло время доказать, что я могу быть парнем, который выходит в топ-звеньях. Не хочется всю карьеру проторчать на одном месте. У меня появился отличный шанс, мне нужно ухватиться за него и показать тренерам и болельщикам «Рейнджерс», что я готов», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Виньо: Хэйс получит шанс и докажет, что «Рейнджерс» не ошиблись в нём