Мамкин: ХК «Сочи» может побеждать любую команду

Защитник ХК «Сочи» Михаил Мамкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, мы все хорошо отработали. Доказали, что можем побеждать любую команду вне зависимости от того, на какой строчке в турнирной таблице она находится. Разгром в Уфе? Да, это был сильный удар и для меня, и для всей команды в целом. Для меня он был сильным, потому что я сейчас проживаю в Башкирии, и много друзей пришли на хоккей. И увидеть такое – это было сильно… Команда собралась, вышла в полной боевой готовности.



Самое главное в том, что каждый бился друг за друга, за команду. Мы выиграли всю борьбу, мы были лучше по броскам, по вбрасываниям. По всем компонентам мы превосходили «Ак Барс», так что результат на табло.



Мой гол? Да, многое не шло. Шайба летела выше ворот, мимо, но наконец-то шайба достигла своей цели. Мой гол – заслуга всей команды, и, конечно, спасибо за пас Алексею Цветкову, который вывел меня на бросок. Конечно же, закрыли вратаря, и шайба прошла в «девятку», — цитирует игрока официальный сайт клуба.