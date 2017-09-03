Е. Корешков: «Барыс» намерен сыграть с «Магниткой» дисциплинированно и грамотно

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».



«Начало сезона интересное. Все команды не совсем ровно проводят старт кампании, это касается не только «Металлурга». Но мы настраиваемся на каждый матч, намерены сыграть очень грамотно тактически и дисциплинированно.



Мы взяли с собой расширенный состав, есть молодые ребята, можно сказать, «с запасом». Все ребята готовы, возможно, кто-то из молодых сыграет в следующем матче в Уфе. Конкуренция очень хорошая, здоровая конкуренция — это нормальная ситуация.



Мы с братом Александром провели в Магнитогорске 10 сезонов, наши лучшие сезоны в карьере. Вместе с командой выиграли множество кубков и трофеев. Ощущения, будто вернулись домой, ведь ранее мы оставили здесь частичку сердца», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

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