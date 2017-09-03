Акользин: моя мечта сбылась — я дебютировал в КХЛ

Нападающий «Барыса» Павел Акользин рассказал о дебюте в КХЛ и выступлении за «Арлан».



«Знаю, что под номером 27 играл кумир фанатов и легенда «Барыса» Брэндон Боченски. Но этот номер и для меня стал очень значимым. Именно 27-го числа у моей супруги день рождения. Также 27-го числа у меня родилась любимая дочка. Ответственность есть, конечно. Но выбора и сомнений по поводу выбора номера у меня не было. Я люблю играть в хоккей. Но если надо за кого-то заступиться, то могу и подраться. Случаи в карьере были, я драк не избегаю.



В «Барысе» чувствую себя прекрасно. Коллектив замечательный. Все ребята — профессионалы своего дела. Насчёт планов – закрепиться в составе, показывать достойную игру и радовать наших болельщиков успехами команды. В Казахстане я уже восемь лет. Много играл в чемпионате Казахстана. Моя супруга проживает в Казахстане. Я бывал во многих городах. Конечно, слежу за «Арланом». Хороший клуб с большой историей, пусть и довольно молодой. Я провёл там один сезон, но не пожалел, что там оказался. Прекрасное руководство, хорошие ребята, с некоторыми общаюсь до сих пор. Ещё там замечательные болельщики. Спасибо им и клубу за прошедший сезон.



Моя мечта сбылась 24-го августа, когда в игре со «Спартаком» я дебютировал в КХЛ. Очень долго к этому шёл, работал упорно и тяжело. Первая игра в КХЛ, эмоции зашкаливали. Был небольшой мандраж перед игрой, но после первой смены всё волнение ушло. Эмоции и адреналин присутствовали на протяжении всего матча. Очень хотелось не только хорошо сыграть, но в первом же матче и забить. Со «Спартаком» меня многое связывает. Я мог ещё в 2008-ом дебютировать в составе московской команды. Но не сложилось тогда. И вот спустя почти 10 лет я радуюсь дебюту в КХЛ», — цитирует игрока официальный сайт «Барыса».

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