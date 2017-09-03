Коллинз: каждая победа в Казани – это событие

Нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:0).



«Нам очень нужно было победить, чтобы извиниться перед болельщиками за матч в Уфе. Та игра показала все наши слабые стороны. Мы узнали свои ошибки и не допустили их, поработали на тренировках. Извлекли пользу из поражения, это важно, теперь будем играть лучше.



Чтобы побеждать, мы должны быть лучше в каждом компоненте игры. Жёстче в обороне, настойчивее в атаке, помогать вратарю. Мы выполнили установку, были хороши во всех линиях, отлично сыграл голкипер Дмитрий Шикин. Так и надо играть. Это был практически идеальный матч.



Ещё с прошлого года, когда я выступал за «Куньлунь», я знал, что «Ак Барс» – это хорошая команда, одна из лучших на востоке. Все, с кем я говорил до сезона, уверяли, что «Ак Барс» будет в двойке-тройке по итогам года. Так что мы большие молодцы, каждая победа в Казани – это событие», – цитирует игрока inkazan.

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