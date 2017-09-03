«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» определились с составами на очный матч

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев);
Куляш — Гареев; Лисин — Макаров — Бодров;
Ларсен — Арзамасцев, Хартикайнен — Кемппайнен — Умарк;
Логинов — Осипов, Фёдоров — Зубов — Кокарев;
Петрищев, Скориков, Лазарев — Коротков — Майоров.
«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров);
Сергеев — Пиганович, Секстон — Нестрашил — Рау;
Брынцев — Огурцов, Аркалов — Хайруллин — Порядин;
Шарипзянов — Граборенко, Здунов — Якимов — Шиксатдаров;
Фазылзянов, Жердев — Куликов — Галимов.
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